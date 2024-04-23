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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

حالة الطقس الأيام
حالة الطقس الأيام المقبلة

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية تُعد هي الأعنف حتى الآن خلال فصل الربيع حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تغييرات جوية حادة وشديدة خلال الـ6 أيام المقبلين تبدأ من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل.

نوهت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع شديد في درجات الحرارة بدءً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل على جميع المحافظات، ثم تغير حالة الطقس لأمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

حالة الطقس من اليوم حتى الخميس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية على شعور محافظات مصر المختلفة بأجواء شديدة الحرارة تبدأ من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، محذرة من غدًا الأربعاء حيث سيكون ذروة الارتفاع في درجة الحرارة وهو ما يعني أنه سيكون اليوم الأصعب في موجة الحر القادمة.

درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى ارتفاع درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية بدءً من اليوم الثلاثاء وحتي الخميس على كافة الأنحاء مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال التي تؤدي لتدهور الرؤية الأفقية على مناطق غرب البلاد خلال فترات متقطعة.

كما أوضحت الهيئة بلوغ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 38 درجة مئوية عظمى و 25 درجة مئوية صغرى، ووصول درجة الحرارة غدًا الأربعاء إلى 40 درجة مئوية عظمى (في الظل) و 21 درجة مئوية صغرى على القاهرة والوجه البحري. 

إلى جانب ذلك، سيشهد يوم الخميس درجة حرارة عظمى 36 وصغرى 20. لذلك، أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة للمواطنين تبدأ بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس إلى جانب الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة وارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة.

درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن السبب في موجة الحرة الشديدة هذه هو تأثر البلاد بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة إلى جانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة وبالتالي يسود طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد؛ حار على السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس بدءً من يوم الجمعة إلى الأحد

نوهت هيئة الأرصاد الجوية على أنه اعتبارًا من يوم الجمعة 26 إبريل وحتى يوم الأحد 28 إبريل ستشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 إلى 7 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة

كما حذرت من سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد وهما "البحر الأحمر وسوهاج وأسوان وجنوب سيناء وقنا والفيوم والوادي الجديد والمنيا" إلى جانب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء بفترات متقطعة.

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