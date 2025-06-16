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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جمهورها سعيد وقلبها محطم.. كاتي بيري تلمح بانتهاء علاقتها

كاتي بيري والممثل البريطاني أورلاندو بلوم
كاتي بيري والممثل البريطاني أورلاندو بلوم
شروق سلامة

تعيش العلاقة بين النجمة العالمية كاتي بيري والممثل البريطاني أورلاندو بلوم مرحلة دقيقة، وسط أنباء متزايدة عن انهيار وشيك بعد أشهر من الخلافات والتوترات المتراكمة.

ووفقاً لما نشره موقع PEOPLE، فقد أكد مصدر مقرّب من الثنائي أن العلاقة بينهما “تكاد تكون قد انتهت فعليًا”، مضيفًا: “لا يبدو أن هناك مجالًا لإصلاح ما فسد. الأمور كانت تنهار شيئًا فشيئًا خلال الأشهر الماضية، واليوم لا تبدو واعدة”.


يُشار إلى أن بيري (40 عامًا) تخوض حاليًا جولتها العالمية “Lifetimes Tour” بالتزامن مع إطلاق ألبومها الجديد “143”، وهو ما شكّل تحديًا نفسيًا وفنيًا كبيرًا لها، وسط تقييمات متفاوتة من الجمهور والنقّاد. وكشف المصدر أن الضغوط الناتجة عن الألبوم وجولته الغنائية ساهمت بشكل مباشر في توتير علاقتها ببلوم (48 عامًا).


 

وفي حين تواصل بيري جولتها في أستراليا برفقة ابنتها الصغيرة ديزي دوف (4 سنوات ونصف)، حيث تستمتعان بوقتهما بين العروض والجولات السياحية، يبدو أن أورلاندو بلوم يسلك طريقًا مختلفًا تمامًا.


 

وعلى الرغم من غياب التعليق الرسمي من ممثلي الطرفين، فإن علامات التباعد ظهرت للعلن، خاصة في غياب بلوم عن مناسبات بيري الأخيرة، وقلّة الإشارات المتبادلة بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد سبق وأن تحدثت بيري، خلال أحد عروضها في شهر مايو الماضي، عن بلوم بطريقة ساخرة، عندما وجهت كلامها إلى إحدى المعجبات قائلة: “إذا استمررتِ في مراسلة خطيبي، سأطلب إخراجك من القاعة!”


بداية العلاقة 

يُذكر أن كاتي وأورلاندو أعلنا خطوبتهما عام 2019، ورُزقا بطفلتهما الوحيدة في أغسطس 2020. وكانا يُعتبران من أبرز الثنائيات في عالم المشاهير لسنوات طويلة


 

كاتي بيري والممثل البريطاني أورلاندو بلوم كاتي بيري أورلاندو بلوم PEOPLE

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