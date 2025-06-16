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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتوجه إلى نيوجيرسي استعدادا لمواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقر إقامتها في مدينة ميامي الأمريكية، متوجهة إلى مطار ميامي، استعدادًا للانتقال إلى مدينة نيوجيرسي. 

تأتي هذه الخطوة ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة قوية أمام بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.


 

مواجهة منتظرة أمام بالميراس على ملعب ميتلايف


 

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع بالميراس يوم الخميس المقبل، في مباراة مرتقبة ستُقام على ملعب “ميتلايف” بمدينة نيويورك. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، الموافق السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. وتشكل المواجهة محطة حاسمة في مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى.


 

الأهلي يبدأ مشواره بتعادل أمام إنتر ميامي


 

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي على ملعب “هارد روك” في ميامي، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء شهد تكافؤًا في الأداء ومحاولات متبادلة من الفريقين لتحقيق الفوز.


 

مجموعة قوية تضم كبار الأندية


 

يتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم مجموعة من أقوى الأندية المشاركة في البطولة، وهي إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي. ويتطلع الفريق الأحمر إلى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة، سعياً للتأهل إلى الأدوار المتقدمة والمنافسة على اللقب العالمي.


 

ويأمل الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر في الاستفادة من الحالة الفنية والبدنية للاعبين، من أجل الظهور بصورة مشرفة تليق بتاريخ الأهلي العريق في البطولات القارية والعالمية.


 

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