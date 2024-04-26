تناولها بكميات يهدد الحياة.. تحذير من تناول فاكهة صيفية بهذه المواصفات

تناول البطيخ له فوائد عديدة ومتنوعة، ويمد الجسم بعناصر غذائية مهمة، ولكن القاعدة تقول إن الإفراط في تناول أي شيء يكون مضر بالصحة ، فهناك الكثير من المواطنين اعتادوا تناول البطيخ بكثرة وبإسراف شديد خاصة في أوقات الحر الشديد وارتفاع درجات الحرارة ، لما يعطيه للجسم من بردوة لاحتواءه علي نسبة عالية من المياه ، لكن الاطباء حذروا من الافراط في تناوله وذكروا بعض الاضرار التي قد يسببها الافراط في تناول البطيخ وفقا لموقع hindustantimes.

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من المعروف أن البطيخ مصدر رائع للبوتاسيوم وهو عنصر غذائي حيوي يلعب العديد من الأدوار في الحفاظ على صحة الجسم ، ويمكن أن يؤدي الكثير من البوتاسيوم إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل عدم انتظام ضربات القلب، وضعف معدل النبض.

تناول الشخص الكثير من البطيخ، فقد يصاب بفرط بوتاسيوم الدم فالأفراد المصابون بأمراض الكلى أو مرض السكري الذي لا يتم التحكم فيه بشكل جيد هم أكثر عرضة لخطر الإصابة، الشيء نفسه ينطبق على أولئك الذين يتناولون الأدوية التي تمنع الكلى من إفراز البوتاسيوم.

كل من يعاني من الإسهال وحصى الكلى وتصلب الشرايين وورم البروستات الحميد يجب عدم الافراط في تناول البطيخ.