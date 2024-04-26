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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة.. فستان هيفاء وهبي يثير ضجة و7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

فستان هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

حرصت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

طبيبة تفجر مفاجأة عن البيض الفاسد بالأسواق

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن البيض.

موجود في كل منزل ... مكون لطرد الناموس دون مبيد

يعتبر الناموس من الحشرات المزعجة جدا عندما تتواجد في المنازل والبيوت لأنها تشكل خطر كبير على الأطفال والاضرار  

سحرية| 7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

يتعامل العديد من الأشخاص مع الإمساك بانتظام ولكنهم لا يفعلون شيئًا حيال ذلك، لا ينبغي تجاهل الأمر، على الرغم من أنها تبدو بسيطة، سواء كان ذلك بالأدوية أو العلاجات المنزلية، ينبغي بذل الجهود لمواجهة الآثار السلبية على الصحة.

 

 

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