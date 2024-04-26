نشرة المرأة والصحة.. فستان هيفاء وهبي يثير ضجة و7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن البيض.

يعتبر الناموس من الحشرات المزعجة جدا عندما تتواجد في المنازل والبيوت لأنها تشكل خطر كبير على الأطفال والاضرار

يتعامل العديد من الأشخاص مع الإمساك بانتظام ولكنهم لا يفعلون شيئًا حيال ذلك، لا ينبغي تجاهل الأمر، على الرغم من أنها تبدو بسيطة، سواء كان ذلك بالأدوية أو العلاجات المنزلية، ينبغي بذل الجهود لمواجهة الآثار السلبية على الصحة.