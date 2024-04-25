بشرى تستعرض أناقتها بفستان أنيق| شاهد

شاركت الفنانة بشرى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في أحدى المناسبات.

ظهرت بشرى في الصور بإطلالة كشفت عن ذوقها الراقي و الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الزيتي المطرز بالكامل.

لم تبالغ بشرى في الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بشرى على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.

بشرى



