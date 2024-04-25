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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة|منى زكي تخطف الأنظار بفستان ملفت.. ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا

منى زكي
منى زكي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أبنة مي عمر و محمد سامي تثير ضجة في أول ظهور على السوشيال ميديا

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة مي عمر برفقة زوجها المخرج محمد سامي، وذلك خلال الأحتفال بعيد ميلاد أبنتهما.

ياسمين عز تبهر متابعيها بفستان محتشم| شاهد

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

بشرى تستعرض أناقتها بفستان أنيق| شاهد

شاركت الفنانة بشرى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في أحدى المناسبات.

منى زكي تثير الجدل بفستان ملفت | شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة منى زكي، وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات الرسمية.

 

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