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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس السيادة السودان الانتقالي ينعى عبود سيف الدين

ارشيفي
ارشيفي

نعى مجلس السيادة الانتقالي  عبود سيف الدين، الذي وافته المنيه  صباح اليوم بمدينة بورتسودان حيث قال " إذ ينعي مجلس السيادة الفقيد إنما ينعون للشعب السوداني إعلامياً مخضرماً .

واضاف المجلس في بيان له" يعد الفقيد من أحد الكفاءات الإذاعية المشهود لها بالخبرة والتجارب الكبيرة في العمل الإذاعي.

وأتم: لمع نجمه في سماء الثقافة و الأدب والنقد حيث ظل الفقيد يقدم إسهاماته الاذاعية والأدبية في كافة منابر الثقافة والأدب مخرجاً ومقدماً عبر إذاعة أمدرمان وعدد من الإذاعات الولائية كان اخرها إذاعة وتلفزيون الجزيرة التي عمل بها مديراً لسنوات ومؤسسا لإذاعة هوى السودان والإذاعة الرياضية ثم إذاعة بلادي التي ظل مرابطاً بها حتى وافته المنيو. 

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