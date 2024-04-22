شريهان تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

حرصت الفنانة شريهان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها برفقة أبنتها.

لافتت شريهان الأنظار في الصور بإطلالة مميزة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي اتسم بانه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و بفتحة من الأمام كشفت عن ساقيها.

أنتعلت شريهان حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، فيما تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من أناقتها وجاذبيتها أيضا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شريهان على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.