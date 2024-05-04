أحمد السقا: اتدفنت أربع ساعات تحت الرمل

يعرف دائما عن الفنان أحمد السقا جرأته ومخاطرته بحياته بتصوير وتجسيد مشاهد الأكشن بنفسه، ويرفض بشدة دائما الاستعانة بدوبلير.

وكشف أحمد السقا عن أصعب مشاهده الأخيرة التي جعلته يدفن تحت الرمال.

ونكشف في الفيديو التالي عن كواليس أحد أصعب مشاهد أحمد السقا فى فيلم “السرب”، والذي تسبب في فقدانه السمع لمدة وصلت إلى ثلاثة أيام، وعن دفنه أربع ساعات كاملة تحت الرمال.

وحرص النجم أحمد السقا على كشف كواليس أحد أصعب مشاهده فى فيلم “السرب”، وذلك أثناء حلوله ضيفاً على برنامج “الراديو بيضحك” مع الإعلامية فاطمة مصطفى.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها أحمد السقا للإصابات خلال تصوير أعماله الفنية، فعلى مدار 25 عاماً من مسيرته الفنية، تعرض السقا للعديد من الإصابات الخطيرة أثناء تصوير مشاهد الأكشن بنفسه.