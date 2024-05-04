شيء غريب بالأسفل.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في دبي| تفاصيل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة اللبنانية نجوى كرم، وذلك خلال احيائها حفلا غنائيا أمس في دبي.

ظهرت نجوى كرم في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على فستان نجوى كرم في الحفل قائلا:"الفستان حلو عليها و راسملها جسمها و من فوق حلو و mood الاطلالة بشكل عام ملفت و مميز خصوصا تسريحة الشعر ال straight و البسيطة."

تابع:" بس الفستان بالاسفل فيه شي غريب، ما حبيت الطريقة يلي معمول فيها القماش الاسود فوق القماش الابيض...كتير مبين weird و فيه شي مش زابط…كنت بحب شوف حركة بالمجوهرات او مكياج شوي اوضح….و بعطي الاطلالة 8/10."



