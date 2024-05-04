ياسمين عز تستعرض رشاقتها بجمبسوت لافت| شاهد

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

ظهرت ياسمين عز في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام طويلة و اتسم باللون الأبيض المزين بالطبعات ذات اللون الأسود.

تزينت ياسمين عز ببعض الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.