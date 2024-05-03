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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بفستان لافت | شاهد

كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته

حرصت زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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ظهرت زوجة كريم فهمي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر المصنوع من القماش اللامع.

تزينت زوجة كريم فهمي بمجموعة من المجوهرات الألماسية، نالت إعجاب متابعيها على إنستجرام.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

زوجة كريم فهمي 
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