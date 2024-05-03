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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

غادة عبد الرازق تثير ضجة بالأحمر الناري| شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة و قصير من الأمام واتسم باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت غادة عبد الرازق حذاء أنق ذا كعب عالي باللون الفضي، مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحة الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

غادة عبد الرازق 
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