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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها 41| ملابس أثارت الجدل لـ ميريام فارس

ميريام فارس
ميريام فارس

يصادف اليوم 3 مايو عيد ميلاد الفنانة اللبنانية ميريام فارس والتي أتمت عامها الـ 41، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ومازالت تحافظ على شبابها و رشاقتها.

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تثير الفنانة ميريام فارس الجدل في الكثير من الأحيان بسبب الإطلالات التي تظهر بها سواء خلال إحيائها الحفلات الغنائية أو حضورها مختلف المناسبات.
تتسم أزياء ميريام فارس بأنها ذات الطابع الجرئ الإطلالات الكاجوال أو فساتين السهرة، ولكن على الرغم من ذلك ترتدي ما يتناسب مع قوامها ويكشف عن رشاقتها وذوقها الرفيع أيضا.
تقوم ميريام فارس بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات القيمة و الراقية التي تمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي الحقائب والأحذية الراقية.
ومن الناحية الجمالية، تعتمد ميريام فارس على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تتناسب مع بشرتها وملامحها.


إليكم الصور...
 

ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس
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