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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوى كرم تستعد للسفر إلى الإمارات استعدادا لحفلها في دبي

نجوى كرم
نجوى كرم

تستعد الفنانة نجوى كرم، للسفر بعد غد الأربعاء 1 مايو إلى مدينة دبي الإماراتية، استعدادا لحفلها الغنائي هناك، يوم الجمعة 3 مايو، ضمن سلسلة حفلات الربيع. 

وتتعاون نجوى كرم في تنظيم الحفل الجماهيري الكبير مع شركة "مومنتس افنتس" الذين أعدوا أفضل تقنيات الصوت والإضاءة والديكور للمسرح، والذي سيشهد حالة من الإبهار مع أنغام موسيقى أغنياتها المحبوبة والمطلوبة لدى الجمهور الخليجي والعربي الذي سيحضر الحفل في قاعة كوكاكولا أرينا – دبي.

 

حفلات نجوى كرم 

الى جانب ذلك، تستعد أيضاً نجوى كرم لمجموعة من الحفلات في عدد من الدول العربية والعالمية، وسيتم الإعلان عنهم عند الإنتهاء من التحضيرات النهائية وموعدها ومكانها.

هذا وكانت آخر حفلات نجوى كرم في دبي، استقبالها للعام الجديد 2024 بحفل رائع تصدرت من خلاله مواقع التواصل الإجتماعي وكانت من أنجح حفلات الوطن العربي جماهرياً التي عقدت في رأس السنة.

 

نجوى كرم - ألبوم “كاريزما”

من جهة أخرى، حققت جميع أغنيات ألبوم الفنانة نجوى كرم "كاريزما" ملايين المشاهدات في موقع “يوتيوب”، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، وحققت حتى الآن قرابة الخمس ملايين مشاهدة، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، بينما حققت أغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي مليون ونصف المليون مشاهدة.

ويضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة حتى الآن، وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي المليون ونصف مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققته أغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم، "كاريزما" التي صدرت بعنوان "مغرومة بحالي" قرابة المليون و800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي، وقد طرح الألبوم من إنتاج شركة روتانا وعبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.

 

أعمال نجوى كرم 

من جانب آخر، تستعد الفنانة نجوى كرم للعديد من النشاطات والحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن مفاجآت كبيرة لجمهورها في جميع الوطن العربي، حيث سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

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