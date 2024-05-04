شيرين عبد الوهاب تبهر متابعيها بفستان حفل الكويت| شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس في الكويت.

تألقت شيرين عبد الوهاب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود المزين بالورود ذات اللون الذهبي.

تزينت شيرين عبد الوهاب ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة للغاية.

شيرين عبد الوهاب