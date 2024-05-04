عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

شيرين عبد الوهاب تبهر متابعيها بفستان حفل الكويت| شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس في الكويت.

txt

زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بفستان لافت | شاهد

txt

في عيد ميلادها 41| ملابس أثارت الجدل لـ ميريام فارس

تألقت شيرين عبد الوهاب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود المزين بالورود ذات اللون الذهبي.

تزينت شيرين عبد الوهاب ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة للغاية.

 

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب أبو بنات شيرين عبد الوهاب أخيار شيرين عبد الوهاب أزمات شيرين عبد الوهاب إطلالات المطربة شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

ابتدا المشوار .. آمال ماهر تتخذ قرارا مفاجيء على مسرح حفلها بالسعودية

سيد عبد الحفيظ : عودة الشناوي للأهلي في هذا التوقيت إضافة كبيرة

تحذير من الأرصاد| اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.. ممنوع السباحة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كوكيز الفستق السريع بمذاق لا يقاوم

زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بفستان لافت | شاهد

طريقة عمل فطائر يونانية.. جديدة ولذيذة

نشرة المرأة والصحة.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

في عيد ميلادها 41| ملابس أثارت الجدل لـ ميريام فارس

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالتها في أبو ظبي| شاهد

بوسي تثير الجدل بسبب سعر حقيبتها الأخيرة| شاهد

ترشيحاتنا

إلغاء نظام الكفالة الشخصية.. إجراء عاجل من الأمن العام اللبناني بشأن السوريين

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ 3 شروط

قبل اجتياح رفح .. الاحتلال الإسرائيلي يطلع أمريكا على خطة إجلاء المدنيين الفلسطينيين

رقص ودموع وزغاريد.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

بداية من اليوم.. ممنوع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة إلا في هذه الحالة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4 مايو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوع وقوف السيارات الكهربائية.. لافتة غريبة أمام مستشفى تثير الجدل في ليفربول

شيرين عبد الوهاب تبهر متابعيها بفستان حفل الكويت| شاهد

صفات مميزة فى رجل برج الدلو تجعله شريك حياة مثالي

تطبيق الثلج الأبرز.. نصائح بالمجان لتخفيف آلام الأسنان

فيديو

ياسمينا العبد تكشف تفاصيل تطورات دورها فى "البحث عن علا 2" l خاص

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

دموعك غالية .. شيرين تدخل فى نوبة بكاء على المسرح في الكويت

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ