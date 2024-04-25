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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

منى زكي تثير الجدل بفستان ملفت | شاهد

منى زكي
منى زكي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة منى زكي، وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات الرسمية.

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خطفت منى زكي الأنظار في الحفل بإطلالة انيقة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض المزين بالدوائر ذات اللون الأسود.

لم تبالغ مني زكي في المجوهرات والأكسسوارات ولكنها اكتفت ببعض القطع البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت مني زكي على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

منى زكي
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