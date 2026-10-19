بآراء خبراء على رأسهم الدكتور مجدي يعقوب.. فيلم تسجيلي عن أهمية منتدى مصر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات “منتدى مصر 2026”، فيلما تسجيليا تضمن أراء عدد من الخبراء والمتخصصين في أهمية المنتدى.

وكان على رأس الظهور في الفيلم طبيب القلب العالمي، الدكتور مجدي يعقوب، والذي قال في الفيلم “أكن احترامي وتقديري للرئيس السيسي اهتمامه لصحة شعب مصر وحضارة الشعوب تعتمد على الصحة والعلم”.

حصول المواطنين على خدمات طبية

تتصدر قضية “صحة المواطن” أولويات المناقشات المطروحة خلال فعاليات منتدى مصر 2026، من خلال جلسة تحمل نفس العنوان، المقرر انعقادها في اليوم الثاني للمنتدى، يوم 20 أكتوبر، والتي تستهدف تسليط الضوء على مسيرة تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتقييم ما تحقق من إنجازات، ومناقشة التحديات التي لا تزال تواجه حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية.