مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم /الإثنين/، منخفضا 0.91 نقطة، بما يعادل 0.01 في المائة، ليصل إلى مستوى 8632.66 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 165 مليونا و147 ألفا و380 سهما، بقيمة 377 مليونا و222 ألفا و372.463 ريال، عبر تنفيذ 30335 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسهم 37 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 526 مليارا و955 مليونا و966 ألفا و537.420 ريال، مقابل 526 مليارا و410 ملايين و52 ألفا و871.134 ريال، في الجلسة السابقة.

