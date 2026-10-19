الرئيس السيسي يصل إلى مقر فعاليات منتدى مصر 2026

وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر فعاليات "منتدى مصر 2026".

تتصدر قضية “صحة المواطن” أولويات المناقشات المطروحة خلال فعاليات منتدى مصر 2026، من خلال جلسة تحمل نفس العنوان، المقرر انعقادها في اليوم الثاني للمنتدى، يوم 20 أكتوبر، والتي تستهدف تسليط الضوء على مسيرة تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتقييم ما تحقق من إنجازات، ومناقشة التحديات التي لا تزال تواجه حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية.

وتتناول جلسة «صحة المواطن» نتائج المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، ودور منظومة التأمين الصحي الشامل في تعزيز العدالة الصحية وتوسيع مظلة الرعاية الطبية، إلى جانب مناقشة الفجوات المتعلقة بجودة الخدمات الصحية والتحديات التي تواجه رحلة المريض، بدءًا من التشخيص وحتى الحصول على العلاج المناسب.