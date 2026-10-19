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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد كمال: الأمن والاستقرار أساس التنمية.. ومصر قادرة على تجديد مشروعها الوطني

جانب من التغطية
جانب من التغطية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تحقيق الأمن والاستقرار يمثل خطوة أساسية للانطلاق في تنفيذ مشروعات التنمية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الدولية، والتعامل مع الأزمات الدولية بحكمة ورشد، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على المصالح الوطنية.

وأوضح محمد كمال خلال منتدي مصر 2026، أن الثقة في مصر وشعبها تُعد من أهم العوامل الداعمة لنجاح المشروع الوطني، لافتًا إلى وجود محاولات لمهاجمة المشروع، وهو ما يتطلب التعامل معها بوعي والتمسك بالأهداف التنموية للدولة.

وأضاف أن التعامل مع التحديات الراهنة يتطلب رؤية متوازنة وقدرة على مواكبة المتغيرات الدولية، إلى جانب تنويع الشراكات والتعاون مع مختلف الأطراف الدولية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار.

وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على أن الأمل يظل قائمًا في قدرة مصر، بشعبها وقيادتها، على تجديد نفسها ومواصلة تطوير مشروعها الوطني، رغم التحديات التي تواجهها، مؤكدًا أهمية الثقة في قدرات الدولة وإمكاناتها لتحقيق أهدافها.

الدكتور محمد كمال رئيس لجنة العلاقات الخارجية الأزمات الدولية

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