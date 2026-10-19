أطفال منتدى مصر 2026 يخطفون الأنظار بكورال غنائي.. والرئيس السيسي: «أنتوا أحلى حاجة في الدنيا»

قدم مجموعة من الأطفال كورالا غنائيا بمنتدى مصر 2026، مع ابتسامة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأبدى الرئيس السيسي إعجابه بما قدمه الأطفال من غناء في الحفل، وقال لهم: “أنتوا أحلى حاجة في الدنيا”.

حصول المواطنين على خدمات طبية

تتصدر قضية “صحة المواطن” أولويات المناقشات المطروحة خلال فعاليات منتدى مصر 2026، من خلال جلسة تحمل نفس العنوان، المقرر انعقادها في اليوم الثاني للمنتدى، يوم 20 أكتوبر، والتي تستهدف تسليط الضوء على مسيرة تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتقييم ما تحقق من إنجازات، ومناقشة التحديات التي لا تزال تواجه حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية.