الرئيس: الاستقرار تحقق بتضحيات كبيرة من أبناء مصر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، افتتاح أعمال منتدى مصر 2026، بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة الافتتاحية للمنتدى استُهلت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم بعنوان «ماذا ننتظر من المنتدى»، ثم فقرة بعنوان «من أين بدأنا»، تخللها عرض فيلم «لو قابلت الرئيس هتقول له إيه»، أعقب ذلك عرض للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثم عرض فيلم «مصر في عيون العالم»، وفقرة بعنوان «يعني إيه تبقى مصري»، واختُتم الجزء الأول من الجلسة بفقرة غنائية قدم خلالها كورال أطفال الأوبرا أغنية «مصري»، وحرص الرئيس على تحية الأطفال المشاركين في الفقرة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجزء الثاني من الجلسة تضمن عرضًا عن «الهوية الوطنية»، وفيلمًا بعنوان «كيف يوجه الوعي»، وفقرة بعنوان «جيل زد.. كيف نختار مصادرنا»، أعقبها فيلم عن التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، ثم فقرة تناولت الوعي والمعلومات المضللة وسبل الاستفادة من التكنولوجيا. كما عُرض فيلم عن الشائعات وتأثيرها في الداخل المصري، أعقبته فقرة عن «منصة الشائعات»، ثم فيلم بعنوان «الحلم والواقع».

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد، خلال مداخلته في الجلسة، أن الأولوية أثناء الإعداد للمنتدى تمثلت في تقديم الحكومة بيانات دقيقة وكاملة، والاستماع إلى مختلف الآراء ومناقشتها، وتقبّل أي نقد في هذا الإطار.

وجدد الرئيس التأكيد على أهمية الوعي والتصدي لمحاولات طمس الذاكرة الوطنية، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات كانت قائمة في المرحلة السابقة لعام 2014.

وأكد أن محاولات التأثير في دولة كبيرة ذات ثقل محوري، أو تهميش دورها والنيل منه، لن تتوقف، واصفًا ذلك بأنه صراع تخوضه الدولة وشعبها.

وشدد الرئيس على أن حديثه المتكرر عن أحداث عام 2011 يستهدف استدعاء الذاكرة وتعزيز الوعي، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة المصرية، لا سيما لدى الأطفال والشباب الذين لم يعاصروا تلك المرحلة.

ولفت إلى أن الاختلاف في الرؤى أمر جائز، إلا أن هناك خطًا لا يمكن تجاوزه، يتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية وصون استقرارها.

وأشار الرئيس إلى أن ما تحقق من استقرار خلال السنوات الماضية لم يأتِ دون تكلفة أو تضحيات، مؤكدًا أن مصر قدمت الكثير من التضحيات، وفي مقدمتها أرواح أبنائها الذين استشهدوا من القوات المسلحة والشرطة والقضاء، إلى جانب المصلين في المساجد والكنائس، فضلًا عن الأموال التي أُنفقت لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وجدد الرئيس التأكيد على أهمية التذكير بما شهدته البلاد خلال الفترة من 2011 إلى 2013 من غياب الشعور بالأمان، مشددًا على ضرورة ترسيخ قيمة الاستقرار في وجدان الشعب المصري.

وتعقيبًا على ما أُثير خلال الجلسة بشأن مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الرئيس أن الاعتدال وتجنب الإفراط مطلوبان في كل شيء، خاصة في ظل محاولات تستهدف عزل الأفراد وتوجيه مجموعات من المواطنين وشحنها بما قد يدفعها إلى الإضرار ببلادها.

وأشار إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الأسر المصرية في تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي ومتابعة استخدام الأبناء لمختلف الوسائل التكنولوجية، بما يضمن الاستخدام الواعي والمسؤول لها.

وأوضح الرئيس أن المنتدى يستهدف مناقشة ما نُفذ في مختلف قطاعات الدولة، وعرض الأوضاع قبل التطوير وبعده، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة ما تحقق عن كثب، في ضوء الظروف والإمكانات المتاحة، والجهود المبذولة لحل مشكلات استعصى التعامل معها.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز اطلاع المواطنين على واقع بلادهم وما أُنجز فيها، مؤكدًا أن الجميع يرحل، فيما تبقى مصر.

وذكر الرئيس أن المصريين بدأوا، خلال الفترة الماضية، مرحلة حقيقية لبناء الدولة، موضحًا أن القرارات التي اتُخذت انطوت على مخاطر كبيرة، لكنها كانت ضرورية، في ضوء التحديات القائمة، وعلى رأسها الزيادة السكانية التي قاربت 30 مليون نسمة منذ عام 2011.

ودعا الرئيس المواطنين إلى التركيز على التفاصيل والبيانات التي ستُعرض خلال جلسات المنتدى، نظرًا لتأثيرها المباشر في حياتهم، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستعرض ما نفذته خلال الفترة الماضية، وما كان يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في حال عدم اتخاذ الإجراءات والخطوات التي جرى تنفيذها، إلى جانب توضيح الرؤية بشأن ما هو منتظر خلال المرحلة المقبلة.