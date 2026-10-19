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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص

طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص
طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص
رنا عصمت

يعد القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص من الوصفات المميزة التي تجمع بين الخضراوات والتوابل الشرقية، مع صوص كريمي يمنح الطبق مذاقًا غنيًا ومختلفًا. وتتميز الوصفة بإمكانية تقديمها كطبق رئيسي خفيف أو كطبق جانبي بجانب الدجاج أو اللحوم، كما أنها مناسبة لمحبي تجربة وصفات جديدة بعيدًا عن طرق الطهي التقليدية.

طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص

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المكونات

رأس قرنبيط متوسط الحجم.

كوب ونصف من الحمص المسلوق.

بصلة متوسطة مفرومة.

كوب من الطماطم المفرومة.

فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من معجون الهريسة، حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

نصف كوب من الزبادي الطبيعي.

قليل من الكمون والملح والفلفل الأسود.

لوز محمص أو كزبرة خضراء للتزيين، حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يُسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية، ويُقطع القرنبيط إلى شرائح سميكة أو زهرات متوسطة الحجم، ثم يُتبل بزيت الزيتون والكمون والملح والفلفل.

يُوضع القرنبيط في صينية ويُشوى حتى ينضج ويكتسب لونًا ذهبيًا، مع مراعاة تقليبه عند الحاجة.

في مقلاة على النار، يُشوح البصل في قليل من زيت الزيتون حتى يذبل، ثم يُضاف الثوم والطماطم والحمص والهريسة، وتُترك المكونات حتى يتماسك الصوص وتتشرب النكهات.

يُخلط الزبادي مع الطحينة وقليل من عصير الليمون والماء للحصول على صوص ناعم ومتجانس.

يُوزع صوص الحمص في طبق التقديم، ثم يُضاف القرنبيط المشوي، ويُسكب صوص الزبادي والطحينة فوقه، مع تزيينه باللوز المحمص أو الكزبرة.

لماذا تستحق التجربة؟

يجمع الطبق بين الألياف الموجودة في القرنبيط والحمص، والبروتين النباتي الذي يوفره الحمص، إلى جانب الدهون غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والطحينة.

 كما أن الشوي يمنح القرنبيط نكهة مميزة دون الحاجة إلى قليه في كمية كبيرة من الزيت.

ويمكن التحكم في السعرات الحرارية من خلال تقليل كمية الزيت والطحينة، واستخدام زبادي قليل الدسم، مع ضبط كمية الهريسة حسب درجة الحرارة المفضلة.

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طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص
طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص
طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص

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