عموتة يراقب ثنائي القناة في مباراة الأهلي بالدوري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن توجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لمتابعة الثنائي إبراهيم سامي، مدافع فريق القناة، ومحمد شعبان، حارس مرمى الفريق، خلال مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.

الأهلي يراقب ثنائي القناة

وأوضح المصدر ، أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة ، يرغب في الوقوف على المستوى الفني والبدني للثنائي، قبل حسم موقف النادي من إمكانية التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأشار إلى أن متابعة اللاعبين تأتي ضمن خطة الأهلي لتقييم عدد من العناصر المميزة ، تمهيدًا لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي، وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني والمراكز التي تحتاج إلى دعم.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الأهلي موقفهم النهائي من ضم الثنائي عقب تقييم مستواهما، في ظل سعي النادي لتدعيم الفريق بعناصر قادرة على تقديم الإضافة خلال المرحلة المقبلة.