أمين سر شباب النواب: تنوع القضايا المطروحة على أجندة منتدى مصر يتيح مناقشة كافة التحديات

أكدت أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتورة شذا أحمد حبيب، أن تنوع القضايا المطروحة على أجندة منتدى مصر 2026 يتيح الفرصة لمناقشة كافة التحديات بموضوعية، وفهم انعكاساتها على المواطنين، فضلًا عن خلق مساحة مشتركة للحوار وتبادل الخبرات، بما يساعد على تقريب وجهات النظر وتحديد مساحات الاتفاق والاختلاف، والخروج برؤى عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وقالت حبيب، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركتها في منتدى مصر 2026 اليوم، إن أهمية المنتدى تتمثل في إتاحة مساحة للحوار المباشر حول الملفات المطروحة على أجندته، واستعراض ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة التحديات التي لا تزال قائمة، والتعرف على خطط التعامل معها، بما يتيح تقييم الجهود المبذولة بصورة موضوعية، تجمع بين عرض النتائج المحققة ومناقشة الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن ملفي الشباب والرياضة يرتبطان بصورة مباشرة ببناء الإنسان وتنمية قدراته، لافتة إلى أن إتاحة الفرص أمام الشباب لا تقتصر على توفير الأنشطة والبرامج، وإنما تمتد إلى تنمية المهارات، واكتشاف المواهب، وتأهيل الكوادر الشابة، وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، بما يساعد على تحويل طاقاتهم وأفكارهم إلى مبادرات ومشروعات ذات أثر ملموس.

وأشارت إلى أن تخصيص المنتدى جلسة لمناقشة قضايا الشباب والرياضة تحت عنوان «من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير» يعكس أهمية الربط بين توفير الفرص أمام الشباب وتمكينهم من الاستفادة منها، وصولًا إلى تعزيز قدرتهم على المشاركة الفاعلة في المجتمع وصناعة التأثير في مختلف المجالات.

وأضافت أن عرض الإنجازات استنادًا إلى المعلومات والبيانات الواضحة يساعد المجتمع على تكوين رؤية أكثر دقة بشأن الجهود المبذولة وما تحقق على أرض الواقع، مشيرة إلى أن مناقشة التحديات والصعوبات القائمة تمثل جزءًا أساسيًا من أي حوار جاد، وتفتح المجال أمام طرح التساؤلات وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تطوير الأداء وتحقيق نتائج أفضل.

وأكدت أن الإقبال على المشاركة في منتدى مصر 2026 يعكس اهتمام الشباب ومختلف فئات المجتمع بالتفاعل مع القضايا الوطنية، والحرص على متابعة التطورات التي تشهدها الدولة، والمشاركة في مناقشة التحديات الراهنة وطرح رؤى وأفكار تسهم في التعامل معها.