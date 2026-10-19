ضيوف في التوقيت الخاطيء.. مشاهد لسياح يتناولون القهوة ويتنزهون وسط النيران والاشتباكات

لم تٌثنِ مشاهد العنف وأعمال الشغب والحرائق في عاصمة النور، العديد من السياح عن إتمام جولتهم السياحية في باريس، والتنقل في شوارعها بين المهرولين من مثيري الشغب ودخان الحرائق التي أضرموها خلال الاحتجاجات العنيفة ضد الغلاء.

الوقت غير مناسب



فيما رأى السياح بأعينهم وجها أخر من الحياة في باريس، التي تخيلوها جنة وواحة من الرفاهية والرخاء، كأنهم جاءوا في الوقت الخاطيء، ورغم ذلك واصلوا الاستمتاع برحلتهم وسط المخاطر والتدهور الأمني في شوارع باريس، مع تضرر أكثر من 1500 متجر وانتشار أعمال النهب والعنف.



ويظهر في مقطع فيديو، امراة تحتسي فنجانا من القهوة في سكينة في ساحة أحد المقاهي الفاخرة في باريس، بينما تتنقل امرأة تجران حقائب السفر، ويجري من حولهم المحتجين ومثيري الشغب وسط إطلاق قنابل مسيلة للدموع.

كما يظهر في الفيديو مجموعة من السياح يتنزهون بالقارب النهري وهم يلتقطون صورا لمشاهد النيران التي تلتهم أحد المباني في باريس، ويأتي ذلك وسط تحذيرات من تأثر القطاع السياحي في فرنسا بسبب أعمال العنف.

قهوة وجولات سياحية وسط النيران والاشتباكات.. سياح في باريس خلال الاحتجاجات #سوشال_سكاي https://t.co/8hQOJsIEe3 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 19, 2026



الحكومات الأوروبية تحذر مواطنيها من السفر إلى فرنسا



حذرت الحكومات الأوروبية اليوم الاثنين مواطنيها المسافرين إلى فرنسا بتجنب التجمعات الكبيرة، مشيرة إلى تدهور الأوضاع الأمنية بعد اعتقال الآلاف ونهب المتاجر في احتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

احتجاجات باريس



وتحولت المظاهرات التي عمت أنحاء فرنسا احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة إلى أعمال شغب ونهب يوم السبت، حيث تم إحراق مبنى البلدية بعد اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة والشرطة.

ورداً على ذلك، أصدرت وزارات خارجية العديد من الدول الأوروبية تحذيرات سفر جديدة بشأن فرنسا، وهي:

وفقا لوكالة رويترز، قالت إيطاليا إنه ينبغي على مواطنيها تسجيل وجودهم في فرنسا على موقع إلكتروني أو تطبيق لتمكين تحديد مواقعهم، كما حذرتهم من تجنب التجمعات الكبيرة وتوخي الحذر الشديد.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنه لا يمكن استبعاد وقوع المزيد من أعمال الشغب في الأيام المقبلة، وحثت المواطنين الألمان على اتباع تعليمات الشرطة المحلية.

وحذرت المواطنين من أنهم قد يواجهون غرامات أو مطالبات بالتعويضات إذا لم يغادروا المظاهرات غير المصرح بها عند مطالبتهم بذلك.

حذر مسؤولون تشيكيون في فرنسا بتجنب المظاهرات والمسيرات والتجمعات العامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء التشيكية (CTK).

وذكرت وزارة الخارجية التشيكية أن الوضع الأمني في فرنسا قد تدهور.

وحثت بولندا في إرشاداتها الخاصة، المسافرين على تجنب الأماكن التي تجري فيها المظاهرات، على الرغم من عدم وجود تغيير في إرشاداتها العامة بشأن ما إذا كانت فرنسا آمنة للزيارة.

كما حذرت الحكومة الهولندية في بيان استشاري تم تحديثه آخر مرة في 7 أكتوبر المسافرين إلى فرنسا من تجنب الاحتجاجات.

وأصدرت الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج تحذيرات تحث مواطنيها في فرنسا على تجنب المظاهرات واتباع إرشادات السلطات المحلية.