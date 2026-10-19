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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وروسيا تبحثان تسريع تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي



استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦، السيد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون التعاون المالي والاقتصادي مع دول البريكس، وذلك في إطار الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، والتي تشهد زخماً متصاعداً لتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.

وأكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعها بروسيا، والحرص المشترك على مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

رحب الوزير عبد العاطي بالمسؤول الروسي في زيارته الأولى إلى مصر، مؤكداً أهمية مواصلة الدفع بمسارات التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الوطيدة ومتعددة الأبعاد بين البلدين، بما يدعم مصالحهما المشتركة على الصعيدين الثنائي والدولي.

كما بحث الجانبان مستجدات تفعيل وبدء العمل بالمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعد الإعلان عن اختيار المطور الصناعي الروسي، والجهود المبذولة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع وتعظيم الاستفادة من الفرص التي يتيحها لتعزيز الاستثمارات الصناعية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن توسيع التعاون في مجالات الصناعات الثقيلة والسيارات وتكنولوجيا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يدعم نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا، ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين الجانبين في القطاعات التكنولوجية ذات الأولوية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي مكسيم أوريشكين نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية روسيا

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