رئيسة القومي لذوي الإعاقة: منتدى مصر منصة مهمة للمصارحة تجمع المواطنين والمسئولين

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، في افتتاح منتدى مصر 2026، بمقر انعقاد المنتدى بالعاصمة الإدارية، الذي يقام برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا السياق أكدت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية هذا المنتدى لما يمثله من منصة مهمة للمكاشفة والمصارحة تجمع المواطنين والمسئولين، وصناع القرار والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني في مكان واحد، مختزلة بذلك عنصري الوقت والمسافات.

ولفتت إلى أن هذا المنتدى يُعد بمثابة فرصة حقيقية للوقوف على التحديات الراهنة، والتعرف على الرؤي والأفكار المختلفة لدى كافة فئات المجتمع، لصياغة الخطط المستقبلية، التي تسهم في تحسين الوضع الحالي، ومعالجة الأزمات برؤية علمية ومجتمعية واضحة قوامها الشعب المصري أجمع.

ونوهت بأن الأشخاص ذوي الإعاقة عنصرًا فاعلًا في هذا المنتدى الذي فتح أبوابه أمام جميع أفراد الشعب المصري للمشاركة فيه، والتعبير عن أرائهم وأفكارهم وتطلعاتهم، التي ستتجلى بوضوح في التوصيات الختامية للمنتدى.

وأضافت أن المشاركة والمشورة أساس بناء المجتمعات المتقدمة، لافتة إلى أن المجلس أكد خلال فعالياته ولقائه في الفترة الماضية مع الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية مشاركتهم في هذا المنتدى، كما نشر رابط المشاركة الخاص بالمنتدى على صفحته الرسمية على الفيس بوك.

وأوضحت أن جلسات المنتدى اليوم جاءت بمشاركة واسعة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن مشاركتهم فيه تُعد أحد أبرز آليات الدمج والتمكين، التي تعكس اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الشمولية والعدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة، وتعكس أيضًا اهتمامها بالتعرف على أرائهم في الجهود المبذولة لتعزيز ودعم وحماية حقوقهم، للاستفادة منها في عمليات التنمية والاصلاح، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

جدير بالذكر أن "منتدى مصر 2026" يتناول عددًا من المحاور المهمة التي يتم مناقشتها على مدار 5 أيام متواصلة خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري، ومن بين هذه المحاور التركيز على محور "بناء الإنسان"، ومناقشة عدد من الملفات، منها جودة الحياة، الصحة، التحول الرقمي، الحماية والأمان المجتمعي، الاقتصاد، الطاقة، الاستثمار، الدين العام.

وستشهد فعاليات المؤتمر عقد ورش العمل والجلسات المتخصصة للخبراء والمشاركين، فيما ستشهد الجلسات الختامية صياغة التوصيات والمخرجات النهائية.