"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يُشارك في الدورة الثامنة لمعرض إكسبو دبي الدولي

يُشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ في الدورة الثامنة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بدولة الإمارات.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشاركة المجلس في هذا الحدث يأتي في إطار جهود القيادة السياسية، لتوفير فرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسويق منتجاتهم، واقتناص الفرص الدولية التي تُعد بمثابة نافذة على دول العالم، لنقل تجربة الدولة المصرية في تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهودها الواسعة في العمل على دمجهم في سوق العمل، وتعزيز قدراتهم بما يتناسب مع طبيعة إعاقاتهم، ودرجتها.

وأكدت أن المجلس يدعم كافة المبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تمكينهم في مختلف المجالات، وتخلق فرصًا حقيقية أمامهم لتسويق منتجاتهم.

وأوضحت أن مشاركة المجلس في هذا المعرض الدولي المهم تتجسد في رعايته لعدد من المشروعات التنموية لمؤسسة دليل الخير للتنمية، التي تعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز مشاركتهم في التنمية المستدامة، وتتمثل هذه المشروعات في من خلال مشروعات السياحة الخضراء المستدامة وتعزيز الإتاحة، واستدامة البيئة، وآليات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، مع استخدام تقنيات الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى مشروع "نَسْج" للمشغولات والحرف اليدوية، التي تحمل شعار "صُنعت في مصر بأيدي أشخاص ذوي إعاقة"، فضلًا عن مشروع المنتجات المُصنعة من خامات مُعاد تدويرها، تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من استنزاف الموارد.