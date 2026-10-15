صندوق «قادرون باختلاف» يشيد بمُبادرة الداخلية لدعم ذوي الإعاقة البصرية

ثمّنت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، وذوي الإعاقة البصرية بصفة خاصة.

وأشادت المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» بالقرار الذي أصدرته وزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، والقاضي بإصدار الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل مجانًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الحاصلين على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، دون غيرهم، وذلك اعتبارًا من اليوم الموافق 15 أكتوبر ولمدة أسبوع، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الأستاذة زينة توكل أن هذا القرار يعكس استمرار التكامل والتعاون بين مؤسسات وأجهزة الدولة كافة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.