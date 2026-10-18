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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مُصاب بمتلازمة داون .. «التضامن»: نقل شاب من ذوي الإعاقة لإحدى دور الرعاية بناءً على طلب والده.. صور

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجّهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتكثيف الحملات الميدانية والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى والاستغاثات، حيث استجاب فريق التدخل السريع بمحافظة الغربية لبلاغ نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة أب يبلغ من العمر 80 عامًا لعدم قدرته على مواصلة رعاية نجله الوحيد "25 عامًا"، وهو من ذوي الإعاقة ومُصاب بمتلازمة داون.

وكان الأب قد كرس حياته طوال 25 عامًا لرعاية نجله، إلا أن تقدمه في السن وانفصاله عن والدة الشاب جعلا تقديم الرعاية المستمرة أمرًا في غاية الصعوبة، ويتقاضى الأب معاشًا تقاعدياً، بينما يحصل الابن على الدعم النقدي «كرامة».

وفور قيام الفريق بعرض خيارات الدعم على الأب، فضّل إيداع نجله إحدى دور الرعاية الاجتماعية حرصًا على مستقبله، واطمئنانًا على توفير الرعاية الشاملة له بعد أن عجز عن الاستمرار في خدمته.

وعقب استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية، استقبلت إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الشاب لتوفير الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية اللازمة له، مما أدخل الطمأنينة على قلب والده بتواجد نجله في بيئة آمنة.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فرق التدخل السريع في الاستجابة للحالات الإنسانية، ودراسة ظروفها ميدانيًا، وتقديم التدخلات المناسبة بما يحفظ كرامة المواطن ويوفر له الحياة الكريمة.

وللإبلاغ عن الحالات الإنسانية، يمكن إرسال البلاغات عبر خط بلاغات واتساب فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي 01577786753، مع تحديد موقع الحالة بدقة وإرسال صورة للحالة إن أمكن، أو التواصل عبر الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.

مايا مرسي التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الحملات الميدانية الشكاوى والاستغاثات استجاب فريق التدخل بمحافظة الغربية

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