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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تتفقد جناح صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية المشارك في فعاليات معرض تراثنا

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  جناح صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية المشارك في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية والذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس ويستمر حتي 24 أكتوبر الجاري، و ينفذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمشاركة ألف عارض و العشرات من الوزارات والهيئات المعنية بالفنون التراثية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الاطلاع على معروضات الصندوق المشاركة في المعرض من خلال عرض مجموعة متنوعة من منتجات العارضين الأفراد والمؤسسات، يمثلون محافظات " القاهرة، الجيزة،الفيوم، الإسكندرية، سوهاج، مطروح، البحيرة، القليوبية، أسوان، قنا، كفر الشيخ"، 

وتتضمن المعروضات المشاركة " الإكسسوارات – الملابس – التلي – زيت الزيتون – العسل – اللوحات الفنية – السيراميك – الصدف – الفخار – السجاد – الكوشنز – الكليم – الشموع – المنتجات الجلدية – المنتجات خشبيه- حلفا- زجاج معشق، كما سيتم عرض منتجات عسل النحل الطبيعي «نحلة»، و«نخلة» للتمور المصرية، وزيت الزيتون «واج».

وزيرة التضامن صندوق دعم الصناعات دعم الصناعات الريفية والبيئية

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