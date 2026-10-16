التضامن تستعرض جهودها على مدار الأسبوع

نشر المكتب الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي تقريراً موسعاً تضمن أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة على مدار الأسبوع، وجاء كالتالي:

- تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية.. "التضامن الاجتماعي" وجامعة عين شمس تجريان مقابلات للمتقدمين للالتحاق بالدبلوم المهني للإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين

- نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي ..المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تشارك في فعاليات الدورة الـ29 لـ “قمة الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي .. ملتقي معا نستطيع”

- "التدخل السريع" يستجيب لمواطن سبعيني أنهكه الشارع وينقله إلى الأمان

- التضامن الاجتماعي تنظم عددا من الفعاليات احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز استقبال أطفال أبناء العاملين بالعاصمة الجديدة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث انهيار عقار بالمحلة في محافظة الغربية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر بحضور نقيب المهن التمثيلية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تجري زيارات مفاجئة لعدد من دور رعاية كبار السن بمحافظة الجيزة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية في جمهورية مصر العربية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث الطريق الزراعي في القليوبية.. وتوجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا

- التضامن الاجتماعي تطلق 30 منحة دراسية لدبلومة الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين بالتعاون مع جامعة عين شمس

- التدخل السريع" يستجيب لمواطن سبعيني أنهكه الشارع وينقله إلى الأمان

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 60 شريكا من الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بروتوكولي تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وصندوق «قادرون باختلاف»

- نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة الصديقية للخدمات الاجتماعية والثقافية ومؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بهدف دعم وتمكين المرأة اقتصادياً

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع لرئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة بعنوان " منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" خلال متابعة التحضيرات الجارية لـ “منتدى مصر 2026”

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس أعمال الدورة الـ84 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية.. وتبحثان تعزيز سبل التعاون في عدد من المجالات

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الحدث الختامي للنسخة الخامسة من مسابقة قادة الأنشطة الطلابية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنظم سلسلة من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

- صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه

- بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.. التضامن الاجتماعي: نحرص على دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية من خلال صرف منح سنوية تسهم في دعم مسيرتهم التعليمية

- صندوق "قادرون باختلاف" يثمن جهود وزارة الداخلية في دعم ذوي الإعاقة البصرية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء

- صندوق «قادرون باختلاف» وصناع الحياة مصر يطلقان برنامج «بيست باديز مصر» لتعزيز الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة

- التضامن الاجتماعي تختتم البرنامج التدريبي للرائدات الاجتماعيات بمشاركة 3,220 رائدة من 7 محافظات

- المديرة التنفيذية لصندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية" تشارك في اختتام " اتجاه" مشروع" EU GREEN" لتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية ودعم الاستدامة البيئية بأسيوط وكفر الشيخ

- التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التسجيل في برنامج تدريب المدربين "TOT" لميسرات دور الحضانة