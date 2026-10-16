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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تستعرض جهودها على مدار الأسبوع

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

نشر المكتب الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي تقريراً موسعاً تضمن أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة على مدار الأسبوع، وجاء كالتالي:

- تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية.. "التضامن الاجتماعي" وجامعة عين شمس تجريان مقابلات للمتقدمين للالتحاق بالدبلوم المهني للإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين

- نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي ..المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تشارك في فعاليات الدورة الـ29 لـ  “قمة الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي .. ملتقي معا نستطيع”

- "التدخل السريع" يستجيب لمواطن سبعيني أنهكه الشارع وينقله إلى الأمان

- التضامن الاجتماعي تنظم عددا من الفعاليات احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز استقبال أطفال أبناء العاملين بالعاصمة الجديدة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث انهيار عقار بالمحلة في محافظة الغربية 

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر بحضور نقيب المهن التمثيلية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تجري زيارات مفاجئة لعدد من دور رعاية كبار السن بمحافظة الجيزة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري 

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية في جمهورية مصر العربية 

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث الطريق الزراعي في القليوبية.. وتوجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا 

- التضامن الاجتماعي تطلق 30 منحة دراسية لدبلومة الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين بالتعاون مع جامعة عين شمس

- التدخل السريع" يستجيب لمواطن سبعيني أنهكه الشارع وينقله إلى الأمان

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 60 شريكا من الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بروتوكولي تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وصندوق «قادرون باختلاف»

- نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة الصديقية للخدمات الاجتماعية والثقافية ومؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بهدف دعم وتمكين المرأة اقتصادياً 

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع لرئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة بعنوان " منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" خلال متابعة التحضيرات الجارية لـ “منتدى مصر 2026”

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس أعمال الدورة الـ84 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية.. وتبحثان تعزيز سبل التعاون في عدد من المجالات 

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الحدث الختامي للنسخة الخامسة من مسابقة قادة الأنشطة الطلابية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنظم سلسلة من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

- صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه

- بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.. التضامن الاجتماعي: نحرص على دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية من خلال صرف منح سنوية تسهم في دعم مسيرتهم التعليمية

- صندوق "قادرون باختلاف" يثمن جهود وزارة الداخلية في دعم ذوي الإعاقة البصرية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء

- صندوق «قادرون باختلاف» وصناع الحياة مصر يطلقان برنامج «بيست باديز مصر» لتعزيز الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة

- التضامن الاجتماعي تختتم البرنامج التدريبي للرائدات الاجتماعيات بمشاركة 3,220 رائدة من 7 محافظات

- المديرة التنفيذية لصندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية" تشارك في اختتام " اتجاه"  مشروع" EU GREEN" لتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية ودعم الاستدامة البيئية بأسيوط وكفر الشيخ

- التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التسجيل في برنامج تدريب المدربين "TOT" لميسرات دور الحضانة

التضامن التضامن الاجتماعي أنشطة الوزارة اليوم العالمي للصحة النفسية

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