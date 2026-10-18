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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن تنفذ 140 مشروعًا تنمويًا ضمن مبادرة «قرية بلا فقر» بجنوب سيناء

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء 140 مشروعًا تنمويًا ضمن مبادرة «قرية بلا فقر».

وتهدف المشروعات إلى توفير أدوات الإنتاج وفرص العمل، ومساندة الأسر في إقامة مشروعات مدرة للدخل وقابلة للاستمرار، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وتعزيز قدرتها على الاعتماد على مصادر دخل مستدامة.

وأوضح إمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التكافل الاجتماعي، أن المؤسسة قامت بتمويل 140 مشروعًا، بواقع 25 ألف جنيه للمشروع الواحد، مشيرًا إلى أن اختيار الأسر المستفيدة يتم وفق ضوابط ومعايير محددة، للتأكد من انطباق شروط الاستحقاق عليها.

وأضاف أن آليات تنفيذ المشروعات تتضمن إعفاء الأسرة من سداد 50% من قيمة المشروع في حال انتظامها في السداد، إلى جانب المتابعة المستمرة للأسر المستفيدة وتقديم المساندة اللازمة لمساعدتها على تنمية مشروعاتها والحفاظ على استدامتها.

وأوضح أن اختيار نوعية المشروعات يراعي طبيعة واحتياجات البيئة المحلية، وإمكانات الأسر المستفيدة، مع توفير الخدمات وأوجه الدعم اللازمة لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من التمويل.

وأشار فوزي إلى أنه تم بالفعل تسليم 140 مشروعًا للأسر المستفيدة، من بينها مشروعات لتربية الأغنام، حيث تمت الاستعانة بالمديرية البيطرية لفحص الأغنام وتحصينها، إلى جانب متابعة حالتها الصحية والتأمين عليها، بما يسهم في الحفاظ على جودة المشروعات واستمراريتها وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للأسر المستفيدة.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة، أوضح فوزي أن المشروعات المنفذة للمرأة في جنوب سيناء شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث تجاوز حجم التمويل الموجه إليها 1.5 مليون جنيه خلال العام الحالي، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى دعم المشروعات النسائية وتعزيز قدرتها على تحقيق عائد اقتصادي مستدام.

وأضاف أن المديرية تعمل، بالتعاون مع المحافظة، على تكثيف المعارض التسويقية التي تتيح تسويق المنتجات السيناوية في مختلف الأماكن والمواقع السياحية بالمحافظة، بما يعزز فرص وصول المنتجات إلى المستهلكين ويدعم أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم.

وأكد أن دعم المشروعات المرتبطة بالبيئة السيناوية والتراث المحلي الأصيل يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، بما يسهم في تحسين دخل الأسر، والحفاظ على الحرف والمنتجات التراثية، وتعزيز الاستفادة من المقومات الاقتصادية والثقافية التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء.

إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي مستوى معيشة الأسر التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء الأسر المستفيدة شروط الاستحقاق إعفاء الأسرة من سداد 50

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