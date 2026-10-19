رويترز: قطر تخطط لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في لبنان وإبرام اتفاق لتوريد الغاز لمدة 20 عامًا

أفادت وكالة «رويترز» بأن قطر تخطط لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في لبنان خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب إبرام اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا، في إطار مقترح يستهدف إنعاش قطاع الكهرباء اللبناني.

وذكرت الوكالة، نقلًا عن وثيقة اطلعت عليها، أن المقترح الذي جرى إعداده بمشاركة الحكومتين اللبنانية والقطرية، يتضمن خطة متكاملة لتطوير قطاع الطاقة في لبنان، تشمل توليد الكهرباء باستخدام الغاز، وتوفير الغاز الطبيعي المسال، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، فضلًا عن تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي.

وأشارت «رويترز» إلى أن قطاع الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية للأزمة المالية والاقتصادية التي تواجه لبنان، في ظل التحديات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، ما يجعل المقترح القطري خطوة تستهدف دعم إمدادات الطاقة وتعزيز استقرار القطاع.