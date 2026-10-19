القبض على عروسين تعديا على عاملات بصالون تجميل بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أهلية عروسين بالتعدى بالضرب على عاملات بصالون تجميل بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/الجارى تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر من (عاملتين بصالون التجميل المشار إليه"مصابتين بسحجات متفرقة") بتضررهما من (العروسين – وآخر) لقيامهم بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، لخلافات حول إنتظار السيارات الخاصة بأهلية العروسين أمام محل عملهما ورفضهما ذلك.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

