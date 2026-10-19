تأجيل محاكمة مدير عام بمحافظة القاهرة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه لـ 22 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين تأجيل جلسة محاكمة موظف بمحافظة القاهرة، متهم بتزوير شهادة دكتوراه منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الأجنبية، لـ 22 اكتوبر للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزى ومحمود يحى رشدان وأمانة سر عمر عاشور.

تفاصيل القضية



وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم كان يشغل منصب مدير عام بديوان عام محافظة القاهرة، وقدم شهادة دكتوراه لجهة عمله بهدف الحصول على ترقية وظيفية وزيادة في راتبه، كما أن الجهات المختصة فحصت الشهادة المقدمة، ليتبين أنها مزورة ومنسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الأجنبية على خلاف الحقيقة.





وتابعت التحريات أن المتهم تمكن من الاستفادة من الشهادة المزورة في الحصول على ترقية وظيفية، ما ترتب عليه زيادة شهرية في راتبه بلغت نحو 7 آلاف جنيه، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهم التزوير واستعمال محرر مزور لتحقيق منفعة مادية.