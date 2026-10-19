القبض على 3 طلاب تشاجروا بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى حدثت مشاجرة بأحد الميادين بدائرة قسم شرطة النزهة بين طرف أول (طالبان)، وطرف ثان : (طالب) جميعهم مقيمين بنطاق محافظة القاهرة ، لخلافات بينهم حول اللهو قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .

