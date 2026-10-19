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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حجز محاكمة مديرة الإسكان بالقاهرة وآخرين لجلسة 17 نوفمبر للحكم

محكمة
محكمة
مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار وائل زهران، حجز جلسة محاكمة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وآخرين بتهمة الحصول على رشوة، لـ 17 نوفمبر للحكم.

وإحالة جهات التحقيق، مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة لمحكمة الجنايات، في القضية التي حملت رقم 1711 جنايات القاهرة، بتهمة الحصول على رشوة من شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات وجود اتفاقات مسبقة لتسريب القيم التقديرية للمشروعات، بما يضمن تقدم شركات بعينها بعروض أقل شكلًا، لكنها في الحقيقة مبنية على معلومات داخلية غير متاحة لباقي المنافسين، وحددت محكمة جنايات القاهرة.

محكمة جنايات القاهرة مديرية الإسكان القاهرة

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