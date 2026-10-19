معاهم طبنجة ومخدرات.. القبض على شاب وفتاة يديران حسابات محتواها خادش للحياء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وسيدة بالقاهرة لقيامهما بإدارة عدد من الحسابات بأحد تطبيقات الهواتف المحمولة محتواها يتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الاشخاص "له معلومات جنائية" ، سيدة ) بإدارة عدد من الحسابات بأحد تطبيقات الهواتف المحمولة محتواها يتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية ، وكذا قيام الأخيرة بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وضبط بحوزتهما (16 هاتف محمول ، لاب توب "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – كمية من المواد المخدرة – طبنجة صوت) وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

