ضبط أدمن صفحة بيع العملات المقلدة على الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العملات المقلدة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص) بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العملات المحلية المزورة بمقابل مادى.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وضُبط بحوزته هاتف محمول “بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.

كما تبين عدم حيازته لأية عملات مزورة ، وبمواجهته إعترف بإدارته للصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على توفير عملات محلية مزورة ، وطلبه من راغبى الحصول عليها تحويل مبالغ مالية له وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

