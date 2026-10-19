بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1559 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية لـ 21 مواطنا مصريا.



وجاء في القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من 21 مواطنا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي بالرد لهم الجنسية.





أسماء طالبى رد الجنسية المصرية

م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد

1 السيـــد/ أحمد محمود عبد الحميد الغربية 24/11/1986

2 السيـــد/ حسين السيد عبد الرحمن الشرقية 26/12/1970

3 السيـــد/ سامح عبد الحميد متولى الشرقية 22/4/1972

4 السيـــد/ أحمد سيد خضرى القاهرة 2/5/1959

5 السيـــد/ محمد حسين أحمد القاهرة 22/6/1972

6 السيـــد/ ماجد محروس نظير القاهرة 8/2/1971

7 السيـــد/ أحمد محمد حسنى القاهرة 4/11/1976

8 السيـــد/ الشحات محمد الشحات الدقهلية 15/1/1985

9 السيـــد/ محمد محمد جمعة الدقهلية 28/4/1969

01 السيـــد/ مترى لويس مترى البحيرة 10/12/1987

11 السيـــد/ حازم مدحت إسماعيل الإسكندرية 2/2/1986

12 السيـــد/ كامل على محمد الإسماعيلية 11/1/1963

13 السيـــد/ كريم كامل على النمسا 22/8/1994

14 السيـــد/ أحمد محمد عبد العزيز العراق 20/10/1979

15 السيـــد/ أحمد حامد سيد الإمارات 27/10/1986

16 السيـــد/ أحمد محسن محمد الكويت 20/9/1984

17 السيـــد/ محمد محسن محمد الكويت 24/12/1985

18 السيـــدة/ آية رجائى محمد القليوبية 7/7/1989

19 السيـــدة/ لينة مجدى أحمد القاهرة 29/1/1994

20 السيـــدة/ أمال سعد إبراهيم الغربية 17/6/1962

21 السيـــدة/ إيمان على محمد البحيرة 27/1/1987