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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا

وزير الداخلية
وزير الداخلية
مصطفى الرماح

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1559 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية لـ 21 مواطنا مصريا.


وجاء في القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من 21 مواطنا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي بالرد لهم الجنسية.


 

أسماء طالبى رد الجنسية المصرية

م    الاســـم    جهة وتاريخ الميلاد
1    السيـــد/    أحمد محمود عبد الحميد    الغربية    24/11/1986
2    السيـــد/    حسين السيد عبد الرحمن    الشرقية    26/12/1970
3    السيـــد/    سامح عبد الحميد متولى    الشرقية    22/4/1972
4    السيـــد/    أحمد سيد خضرى    القاهرة    2/5/1959
5    السيـــد/    محمد حسين أحمد    القاهرة    22/6/1972
6    السيـــد/    ماجد محروس نظير    القاهرة    8/2/1971
7    السيـــد/    أحمد محمد حسنى    القاهرة    4/11/1976
8    السيـــد/    الشحات محمد الشحات    الدقهلية    15/1/1985
9    السيـــد/    محمد محمد جمعة    الدقهلية    28/4/1969
01    السيـــد/    مترى لويس مترى    البحيرة    10/12/1987
11    السيـــد/    حازم مدحت إسماعيل    الإسكندرية    2/2/1986
12   السيـــد/    كامل على محمد    الإسماعيلية    11/1/1963
13    السيـــد/    كريم كامل على    النمسا    22/8/1994
14    السيـــد/    أحمد محمد عبد العزيز    العراق    20/10/1979
15   السيـــد/    أحمد حامد سيد    الإمارات    27/10/1986
16    السيـــد/    أحمد محسن محمد    الكويت    20/9/1984
17    السيـــد/    محمد محسن محمد    الكويت    24/12/1985
18   السيـــدة/    آية رجائى محمد    القليوبية    7/7/1989
19    السيـــدة/    لينة مجدى أحمد    القاهرة    29/1/1994
20    السيـــدة/    أمال سعد إبراهيم    الغربية    17/6/1962
21    السيـــدة/    إيمان على محمد    البحيرة    27/1/1987

الجريدة الرسمية وزير الداخلية رد الجنسية

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