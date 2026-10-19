بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1557 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء في القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من الـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها

1 السيد/

مصطفى عصام أمين عبد الكريم المنوفية 9/11/1986 البريطانية

2 السيد/

هانى السيد محمد محمد سيدين الدقهلية 26/8/1981 «

3 السيد/

أحمد سمير فتحى السيد محمد النجار ليبيا 20/11/1989 «

4 السيد/

سامر فوزى ناشد قلادة القاهرة 22/2/1971 الكندية

5 السيد/

إيهاب عبد الغنى محمد محمد عبد الله القاهرة 18/9/1968 «

6 الطفل/ هشام شريف صفى الدين أحمد إبراهيم بدوى القاهرة 13/12/2008 «

7 الطفل/ سليم والى إيهاب عزت محفوظ كندا 13/5/2011 «

8 الطفل/ نوح محمد عمر عبد المنعم حسن القدوسى أمريكا 17/4/2015 الأمريكية

9 الطفل/ يوسف عيد السيد عيد حميد المنوفية 23/4/2011 الإيطالية

10 السيد/

أحمد عبد الرحمن محمد على وردة القليوبية 22/5/2003 «

11 السيد/

أشرف أمجد محمد شحات على عبد ربه الشرقية 10/9/2006 «

12 السيد/

بولا باسم راشد سلطان إيطاليا 16/7/2004 «

13 الطفلة/ رزان عبد الله محمد عزت فخر الدين السويد 17/11/2018 السويدية

14 السيدة/ إيمان عبد المنعم محمد أحمد المنيا 27/4/1998 البرازيلية

15 السيدة/ علا محمد جلال أمين العربانى دمياط 4/11/1981 لوكسمبورج

16 السيد/

أحمد سمير فرج على ورده القاهرة 20/8/1990 الألمانية

17 السيد/

محمود محمد السعيد أحمد الشرنوبى الجيزة 29/5/1988 «

18 السيد/

إيهاب محمد البسيونى غازى الإسكندرية 15/11/1987 «

19 السيد/

يوليوس ميشيل نادر ونيس السودان 22/4/2008 السودانية

20 السيد/

أحمد أشرف عبد العزيز بركات العايق الغربية 3/6/1998 الهولندية

21 السيد/

حسن أشرف حسن على بنى سويف 12/12/1998 التركية