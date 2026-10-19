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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. 21 مواطنا يحصلون على موافقة بالتجنس بجنسيات أجنبية

باسبور
باسبور

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1558 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء في القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من الـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

م    الاســـم    جهة وتاريخ الميلاد    الجنسية المأذون التجنس بها
1    السيد/
    شريف محمد شعبان عثمان    الجيزة    20/6/1979    الكندية
2    السيد/
    يحيى أحمد محمد نصر الدين حسن دمير    كندا    22/5/2007    «
3    السيد/
    حمزة سامح محمد حسن محمد سلامة    القاهرة    10/9/2007    «
4    السيدة/    نائلة محمد رجاء عبد الحليم مصطفى    القاهرة    16/3/1982    «
5    السيدة/    أسماء محمد عبد الفتاح إسماعيل إبراهيم    الكويت    26/5/1989    «
6    السيدة/    رانية مصطفى حمزة حسام    الجيزة    15/8/1979    «
7    السيدة/    أمانى عبد الفتاح كامل قديس    الجيزة    1/2/1994    الهولندية
8    السيد/
    ناصر محمد على السيد عوض    الغربية    5/10/1970    «
9    الطفل/    عمر عبد الله محمد عزت عبد الله فخر الدين    القاهرة    16/11/2012    السويدية
10    الطفل/    صهيب نادر أسامة محمد أمين سليمان    القاهرة    20/9/2008    الألمانية
11    السيد/
    محمد خليل شاذلى خليل    الإسماعيلية    24/6/1982    «
12    السيد/
    أيمن سيد فؤاد محمد طاهر    الجيزة    14/2/1988    «
13    السيد/
    مينا ميخائيل توفيق جورجيوس    سوهاج    23/4/1980    الأمريكية
14    السيد/
    أندرو هانى عبد الملك لبيب غبريال    أمريكا    1/7/2007    «
15    السيد/
    محمد أحمد عبد السلام سعد عبد السيد    أمريكا    29/5/2004    «
16    السيد/
    كريم أشرف على محمد البدوى    فرنسا    18/11/2006    الفرنسية
17    السيد/
    مؤمن عبد الباسط فهمى عبد العزيز    العراق    14/5/2005    العراقية
18    الطفل/    مازن محمد مطاوع عبد الهادى ناجى    القاهرة    12/9/2009    الفلسطينية
19    السيد/
    معتصم إسماعيل محمد على مصطفى    الشرقية    24/11/2006    الإيطالية
20    السيد/
    محمد وائل نبوى محمد مصطفى    إيطاليا    23/4/2005    «
21    السيد/
    عمار ناصر سعد محمد أحمد    إيطاليا    26/6/2005    «

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