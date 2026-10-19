القبض على طرفى مشاجرة داخل مجمع طبى بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص داخل أحد المجمعات الطبية بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة فيصل بالسويس بحدوث مشادة كلامية بأحد المجمعات الطبية بالسويس بين طرف أول: (3 أشخاص)، وطرف ثان: (3 أشخاص) تطورت لمشاجرة لرفض الطرف الثانى دخول أكثر من شخص من الطرف الأول رفقة أحدهم أثناء توقيع الكشف الطبى عليه "طبقاً لتعليمات المجمع الطبى"، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب، أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبمواجهتهم أبدوا رغبتهم فى التصالح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

