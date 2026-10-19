القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات على الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب بالقليوبية).

وضُبط بحوزته (كميات من الأقراص والأمبولات المخدرة والمنشطة مختلفة الأنواع - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد الترويج لبيع المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

