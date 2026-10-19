منتدى مصر 2026| وزير الرياضة: نبني ثقة بين اللاعب واللعبة التي يحبها

قال نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة، إننا نبني ثقة بين اللاعب واللعبة التي يحبها، ولدينا 577 لاعبا انضموا للمنتخبات في مشروع رياضي.

وأضاف خلال جلسة حوارية بمنتدى مصر 2026 حول “الشباب والرياضة من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير”، “نسعى لأن يتحول هذا المشروع إلى ”الأكاديمية الوطنية لاكتشاف المواهب"، مستدركا أن الرئيس السيسي يوجه ألا ننظر لأموال الدولة، ونعمل بفكر متطور خارج الصندوق.

من جهتها، قالت الدكتورة حنان مجدي نور الدين محمد، من محافظة الوادي الجديد، “إنني نتاج إصرار الرئيس السيسي على تمكين الشباب”.