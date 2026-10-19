القبض على المتهم بالتعدي على شخص بالضرب في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام سلاح أبيض بأحد الشوارع بالغربية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة سمنود من إحدى المستشفيات باستقبال فني تكييف، مقيم بدائرة المركز، مصاب بجروح متفرقة.

وبسؤاله؛ قرر تضرره من آخر لقيامه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، بسبب خلافات مالية بين أشقائه والمتهم.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بالدائرة ذاتها، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات ذاتها، واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.